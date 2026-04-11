Ciné-atelier le bruitage Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn

Ciné-atelier le bruitage

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Les enfants vont enfin pouvoir découvrir les techniques de bruitages au cinéma.

15h atelier d’initiation au bruitage de scène de films.

16h projection du film d’animation L’odysée de Céleste .

Attention, pensez à réserver sur lesaleys@orange.fr ou au 05 59 65 05 37.

A partir de 6 ans. .

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37 lesaleys@orange.fr

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English : Ciné-atelier le bruitage

L’événement Ciné-atelier le bruitage Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Béarn des Gaves