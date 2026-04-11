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Ciné-atelier le bruitage Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn

Ciné-atelier le bruitage Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn

Ciné-atelier le bruitage Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Cinéma le Saleys

Adresse : 6 avenue du Maréchal Leclerc

Ville : 64270 Salies-de-Béarn

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Salies-de-Béarn

Ciné-atelier le bruitage

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Les enfants vont enfin pouvoir découvrir les techniques de bruitages au cinéma.
15h atelier d’initiation au bruitage de scène de films.
16h projection du film d’animation L’odysée de Céleste .
Attention, pensez à réserver sur lesaleys@orange.fr ou au 05 59 65 05 37.
A partir de 6 ans.   .

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37  lesaleys@orange.fr

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English : Ciné-atelier le bruitage

L’événement Ciné-atelier le bruitage Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Béarn des Gaves

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