Ciné-atelier le bruitage Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn
Ciné-atelier le bruitage Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn jeudi 16 avril 2026.
Salies-de-Béarn
Ciné-atelier le bruitage
Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Les enfants vont enfin pouvoir découvrir les techniques de bruitages au cinéma.
15h atelier d’initiation au bruitage de scène de films.
16h projection du film d’animation L’odysée de Céleste .
Attention, pensez à réserver sur lesaleys@orange.fr ou au 05 59 65 05 37.
A partir de 6 ans. .
Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37 lesaleys@orange.fr
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English : Ciné-atelier le bruitage
L’événement Ciné-atelier le bruitage Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Béarn des Gaves
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