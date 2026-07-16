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Ciné-balade « Sur les pas de Georges Méliès », Cinéma Georges Méliès, Montreuil

samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Georges Méliès · Montreuil

Ciné-balade « Sur les pas de Georges Méliès », Cinéma Georges Méliès, Montreuil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cinéma Georges Méliès
Adresse
12 place Jean Jaurès 93100 Montreuil
Ville
93100 Montreuil
Département
Seine-St-Denis
Tarif
Lien de réservation à venir

Ciné-balade « Sur les pas de Georges Méliès » Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Cinéma Georges Méliès Seine-St-Denis

Lien de réservation à venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Si on vous disait que le cinéma était né à Montreuil ? Eh bien c’est en partie vrai puisque c’est ici que Georges Méliès, inventeur des effets spéciaux et pionnier de la fiction au cinéma, a créé le tout premier studio de cinéma au monde et réalisé plus de 500 films.
Vous allez redécouvrir la ville avec lui, du cinéma « Le Méliès » à l’emplacement de ses studios aujourd’hui disparus, tout en rendant hommage à d’autres figures du cinéma montreuillois telles qu’Emile Reynaud, l’inventeur du dessin animé, et les réalisateurs des Studios Pathé-Albatros. Enfin, nous verrons que Montreuil est toujours une terre de tournage avec de nombreux films d’aujourd’hui : Le Premier Jour du reste de ta vie, Les Emotifs Anonymes, L’Effet aquatique, Lupin, etc.

Cinéma Georges Méliès 12 place Jean Jaurès 93100 Montreuil Montreuil 93100 Centre-ville Seine-St-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}]
Circuit commenté « Sur les pas de Georges Méliès »

©

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