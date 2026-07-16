Ciné-balade « Sur les pas de Georges Méliès », Cinéma Georges Méliès, Montreuil

Informations pratiques

Ciné-balade « Sur les pas de Georges Méliès » Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Cinéma Georges Méliès Seine-St-Denis

Lien de réservation à venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Si on vous disait que le cinéma était né à Montreuil ? Eh bien c’est en partie vrai puisque c’est ici que Georges Méliès, inventeur des effets spéciaux et pionnier de la fiction au cinéma, a créé le tout premier studio de cinéma au monde et réalisé plus de 500 films.

Vous allez redécouvrir la ville avec lui, du cinéma « Le Méliès » à l’emplacement de ses studios aujourd’hui disparus, tout en rendant hommage à d’autres figures du cinéma montreuillois telles qu’Emile Reynaud, l’inventeur du dessin animé, et les réalisateurs des Studios Pathé-Albatros. Enfin, nous verrons que Montreuil est toujours une terre de tournage avec de nombreux films d’aujourd’hui : Le Premier Jour du reste de ta vie, Les Emotifs Anonymes, L’Effet aquatique, Lupin, etc.

Cinéma Georges Méliès 12 place Jean Jaurès 93100 Montreuil Montreuil 93100 Centre-ville Seine-St-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}]

Circuit commenté « Sur les pas de Georges Méliès »

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