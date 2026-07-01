Ciné-Bébé : La Baleine et le Musicien, Cinéma La Lanterne, Bègles
jeudi 16 juillet 2026 · Cinéma La Lanterne · Bègles
Informations pratiques
Ciné-Bébé : La Baleine et le Musicien Jeudi 16 juillet, 14h00 Cinéma La Lanterne Gironde
Tarifs habituels
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T14:00:00+02:00 – 2026-07-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T14:00:00+02:00 – 2026-07-16T16:00:00+02:00
Vous pouvez venir avec votre bébé (de moins de 7 mois), voir un film pour les adultes. Pas de poussette, ni de cosy dans la salle, votre bébé doit être dans vos bras pour profiter d’un temps de complicité avec vous. Les séances commencent à l’heure, sans bande-annonce, avec un son légèrement baissé et une lumière tamisée dans la salle. Une table à langer et un chauffe-biberon sont à votre disposition dans le cinéma.
Le film : La baleine et le musicien, documentaire de Valentin Paoli
Après avoir découvert que sa musique semble mystérieusement attirer les cétacés, le compositeur Rone embarque pour une expérience singulière : tenter d’établir un dialogue musical en pleine mer avec une baleine à bosse. Lui répondra-t-elle ?
Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/16-juillet-cine-bebe-la-baleine-et-le-musicien/ »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.
Une séance pour les jeunes parents, avec leur bébé de 0 à 7 mois. ciné cinéma
La Lanterne
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