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Ciné Belle Etoile concert- Les rois du burlesque Meyronne

Ciné Belle Etoile concert- Les rois du burlesque Meyronne

Ciné Belle Etoile concert- Les rois du burlesque Meyronne vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Derrière la mairie

Ville : 46200 Meyronne

Département : Lot

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Meyronne

Ciné Belle Etoile concert- Les rois du burlesque

Derrière la mairie Meyronne Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

À 19h, visite proposée par le Pays d’Art et d’Histoire

À 19h, visite proposée par le Pays d’Art et d’Histoire. Début de la projection à la tombée de la nuit. Trois courts-métrages accompagnés par trois musiciens en direct. Rires garantis pour toutes les générations ! 

Restauration sur place avant la séance

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Derrière la mairie Meyronne 46200 Lot Occitanie +33 6 72 42 54 45 

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English :

At 7pm, visit proposed by the Pays d?Art et d?Histoire

L’événement Ciné Belle Etoile concert- Les rois du burlesque Meyronne a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne