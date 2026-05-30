Ciné Belle Etoile concert- Les rois du burlesque Meyronne
Ciné Belle Etoile concert- Les rois du burlesque Meyronne vendredi 17 juillet 2026.
Meyronne
Ciné Belle Etoile concert- Les rois du burlesque
Derrière la mairie Meyronne Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
À 19h, visite proposée par le Pays d’Art et d’Histoire
À 19h, visite proposée par le Pays d’Art et d’Histoire. Début de la projection à la tombée de la nuit. Trois courts-métrages accompagnés par trois musiciens en direct. Rires garantis pour toutes les générations !
Restauration sur place avant la séance
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Derrière la mairie Meyronne 46200 Lot Occitanie +33 6 72 42 54 45
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English :
At 7pm, visit proposed by the Pays d?Art et d?Histoire
L’événement Ciné Belle Etoile concert- Les rois du burlesque Meyronne a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne