Trail nocturne de Meyronne Meyronne
samedi 18 juillet 2026 · Meyronne
Informations pratiques
Meyronne
Trail nocturne de Meyronne
Meyronne Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Trail 11 Km et 15 Km | 11 Km pour les marcheurs
@La Terrasse-Meyronne vous régale encore une fois sur le parcours
Marché Gourmand | Concert | Buvette
Départ marche 19:00
Départ 15 Km 20:00
Départ 11 Km 20:15
Inscription trail obligatoire sur ce lien
https://jorganize.fr/jlive?p=zPFDQPRmI5bsyQ2CDqjm995NFpjPhg==
Lampe frontale obligatoire
Trail 11 Km et 15 Km | 11 Km pour les marcheurs
@La Terrasse-Meyronne vous régale encore une fois sur le parcours
Marché Gourmand | Concert | Buvette
Départ marche 19:00
Départ 15 Km 20:00
Départ 11 Km 20:15
Inscription trail obligatoire sur ce lien
https://jorganize.fr/jlive?p=zPFDQPRmI5bsyQ2CDqjm995NFpjPhg==
Lampe frontale obligatoire
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Meyronne 46200 Lot Occitanie +33 6 11 08 09 37
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English :
11 Km and 15 Km Trails | 11 Km for walkers
@La Terrasse-Meyronne treats you once again along the route
Gourmet Walk | Concert | Refreshment Stand
Walk start: 7:00 PM
15 Km start: 8:00 PM
11 Km start: 8:15 PM
Trail registration required via this link:
https://jorganize.fr/jlive?p=zPFDQPRmI5bsyQ2CDqjm995NFpjPhg==
Headlamp required
L’événement Trail nocturne de Meyronne Meyronne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée de la Dordogne
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