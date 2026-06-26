Informations pratiques

Meyronne

Trail nocturne de Meyronne

Meyronne Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Trail 11 Km et 15 Km | 11 Km pour les marcheurs

@La Terrasse-Meyronne vous régale encore une fois sur le parcours

Marché Gourmand | Concert | Buvette

Départ marche 19:00

Départ 15 Km 20:00

Départ 11 Km 20:15

Inscription trail obligatoire sur ce lien

https://jorganize.fr/jlive?p=zPFDQPRmI5bsyQ2CDqjm995NFpjPhg==

Lampe frontale obligatoire

Trail 11 Km et 15 Km | 11 Km pour les marcheurs

@La Terrasse-Meyronne vous régale encore une fois sur le parcours

Marché Gourmand | Concert | Buvette

Départ marche 19:00

Départ 15 Km 20:00

Départ 11 Km 20:15

Inscription trail obligatoire sur ce lien

https://jorganize.fr/jlive?p=zPFDQPRmI5bsyQ2CDqjm995NFpjPhg==

Lampe frontale obligatoire

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Meyronne 46200 Lot Occitanie +33 6 11 08 09 37

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English :

11 Km and 15 Km Trails | 11 Km for walkers

@La Terrasse-Meyronne treats you once again along the route

Gourmet Walk | Concert | Refreshment Stand

Walk start: 7:00 PM

15 Km start: 8:00 PM

11 Km start: 8:15 PM

Trail registration required via this link:

https://jorganize.fr/jlive?p=zPFDQPRmI5bsyQ2CDqjm995NFpjPhg==

Headlamp required

L’événement Trail nocturne de Meyronne Meyronne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée de la Dordogne