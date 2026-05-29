Ciné Belle Etoile Documentaire Se souvenir des tournesols Cressensac-Sarrazac
Ciné Belle Etoile Documentaire Se souvenir des tournesols Cressensac-Sarrazac mardi 14 juillet 2026.
Cressensac-Sarrazac
Ciné Belle Etoile Documentaire Se souvenir des tournesols
Stade de Cressensac Cressensac-Sarrazac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Début de la projection à la tombée de la nuit
Début de la projection à la tombée de la nuit. Docu. Partir ou rester ? C’est le dilemme d’Anaïs, attachée à son Gers natal et qui, son bac en poche, va quitter sa famille et sa vie à la campagne. Elle prend conscience de ce qu’elle aime et doit laisser derrière elle…
Repli dans la Salle polyvalente en cas de pluie
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Stade de Cressensac Cressensac-Sarrazac 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 70 10
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English :
Show begins at dusk
L’événement Ciné Belle Etoile Documentaire Se souvenir des tournesols Cressensac-Sarrazac a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne