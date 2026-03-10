Démonstration de fabrication d’huile de noix

Hopital Saint Jean Cressensac-Sarrazac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Venez voir tourner les deux meules ancestrales en pierre de 300 kg chacune, entrainées par un jeu de courroies et poulies, pour broyer les cerneaux, venez admirer le travail de la presse manuelle qui permet au précieux nectar blond de s’écouler…

Venez voir tourner les deux meules ancestrales en pierre de 300 kg chacune, entrainées par un jeu de courroies et poulies, pour broyer les cerneaux, venez admirer le travail de la presse manuelle qui permet au précieux nectar blond de s’écouler…

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Hopital Saint Jean Cressensac-Sarrazac 46600 Lot Occitanie +33 6 60 46 31 88

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English :

Come and see the two ancestral stone millstones, each weighing 300 kg and driven by a set of belts and pulleys, turn to grind the kernels, and admire the work of the manual press that allows the precious blond nectar to flow.

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L’événement Démonstration de fabrication d’huile de noix Cressensac-Sarrazac a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Vallée de la Dordogne