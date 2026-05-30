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Ciné Belle Etoile En Fanfare Calès

Ciné Belle Etoile En Fanfare Calès

Ciné Belle Etoile En Fanfare Calès lundi 10 août 2026.

Adresse : Place des Coudercs

Ville : 46350 Calès

Département : Lot

Début : lundi 10 août 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Calès

Ciné Belle Etoile En Fanfare

Place des Coudercs Calès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 19:00:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

Début de la projection à la tombée de la nuit

Début de la projection à la tombée de la nuit. Film d’Emmanuel Courcol. Deux frères que tout oppose se retrouvent autour de l’amour de la musique

Buvette et restauration sur place

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Place des Coudercs Calès 46350 Lot Occitanie +33 6 26 07 19 60 

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English :

Show begins at dusk

L’événement Ciné Belle Etoile En Fanfare Calès a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne

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