Ciné Belle Etoile En Fanfare Calès
Ciné Belle Etoile En Fanfare Calès lundi 10 août 2026.
Calès
Ciné Belle Etoile En Fanfare
Place des Coudercs Calès Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 19:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Début de la projection à la tombée de la nuit
Début de la projection à la tombée de la nuit. Film d’Emmanuel Courcol. Deux frères que tout oppose se retrouvent autour de l’amour de la musique
Buvette et restauration sur place
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Place des Coudercs Calès 46350 Lot Occitanie +33 6 26 07 19 60
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English :
Show begins at dusk
L’événement Ciné Belle Etoile En Fanfare Calès a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne
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