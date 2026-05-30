Calès

Ciné Belle Etoile En Fanfare

Place des Coudercs Calès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 19:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Début de la projection à la tombée de la nuit

Début de la projection à la tombée de la nuit. Film d’Emmanuel Courcol. Deux frères que tout oppose se retrouvent autour de l’amour de la musique

Buvette et restauration sur place

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Place des Coudercs Calès 46350 Lot Occitanie +33 6 26 07 19 60

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English :

Show begins at dusk

L’événement Ciné Belle Etoile En Fanfare Calès a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne