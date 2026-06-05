Jazz à Calès Calès
Jazz à Calès Calès jeudi 30 juillet 2026.
Calès
Jazz à Calès
Place du Couderc Calès Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Concert en trois parties
Duo à dix cordes guitare et contrebasse, interprétant des standards jazz et sud-américains
Panam’duo guitare, chant et accordéon, dans un répertoire pop joué façon jazz
Les deux duos jouent ensuite en quartet
Restauration sur place
Concert en trois parties
Duo à dix cordes guitare et contrebasse, interprétant des standards jazz et sud-américains
Panam’duo guitare, chant et accordéon, dans un répertoire pop joué façon jazz
Les deux duos jouent ensuite en quartet
Restauration sur place
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Place du Couderc Calès 46350 Lot Occitanie +33 6 86 47 88 81
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English :
Three-part concert:
Ten-string duo: guitar and double bass, performing jazz and South American standards
Panam?duo: guitar, vocals and accordion, in a pop repertoire played jazz-style
The two duos then play as a quartet
Restauration on site
L’événement Jazz à Calès Calès a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne
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