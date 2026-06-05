Calès

Jazz à Calès

Place du Couderc Calès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Concert en trois parties

Duo à dix cordes guitare et contrebasse, interprétant des standards jazz et sud-américains

Panam’duo guitare, chant et accordéon, dans un répertoire pop joué façon jazz

Les deux duos jouent ensuite en quartet

Restauration sur place

Concert en trois parties

Duo à dix cordes guitare et contrebasse, interprétant des standards jazz et sud-américains

Panam’duo guitare, chant et accordéon, dans un répertoire pop joué façon jazz

Les deux duos jouent ensuite en quartet

Restauration sur place

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Place du Couderc Calès 46350 Lot Occitanie +33 6 86 47 88 81

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English :

Three-part concert:

Ten-string duo: guitar and double bass, performing jazz and South American standards

Panam?duo: guitar, vocals and accordion, in a pop repertoire played jazz-style

The two duos then play as a quartet

Restauration on site

L’événement Jazz à Calès Calès a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne