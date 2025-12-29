Souillac en Jazz Louise JALLU, bandonéon solo Calès
Souillac en Jazz Louise JALLU, bandonéon solo Calès dimanche 19 juillet 2026.
Souillac en Jazz Louise JALLU, bandonéon solo
place de l’Eglise Calès Lot
Tarif : – – 22 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Nommée aux Victoires du Jazz 2021
Nommée aux Victoires du Jazz 2021. Lauréate de la Fondation Jean-Luc Lagardère 2019, catégorie jazz & musique classique. Résidente à la Villa Medicis en janvier 2022 Louise Jallu est devenue la figure majeure du bandonéon en France. Elle rythme sa vie au son du bandonéon depuis l’âge de 5 ans. Véritable prodige, elle s’est formée à cet instrument rare auprès des meilleurs. Si elle ne restitue pas à l’identique le répertoire d’Ástor Piazzolla, elle en fait un point de départ pour des explorations inédites. L’église de Calès par son acoustique et cadre exceptionnels devrait pleinement restituer et amplifier en solo absolu la beauté exceptionnelle de cette musique. Un moment magique dans un cadre intimiste et spirituel .
place de l’Eglise Calès 46350 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nominated for the 2021 Victoires du Jazz awards
L’événement Souillac en Jazz Louise JALLU, bandonéon solo Calès a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Vallée de la Dordogne