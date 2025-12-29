Souillac en Jazz Louise JALLU, bandonéon solo Calès

Souillac en Jazz Louise JALLU, bandonéon solo

place de l’Eglise Calès Lot

Tarif : – – 22 EUR

2026-07-19 17:00:00

2026-07-19

2026-07-19

Nommée aux Victoires du Jazz 2021

Nommée aux Victoires du Jazz 2021. Lauréate de la Fondation Jean-Luc Lagardère 2019, catégorie jazz & musique classique. Résidente à la Villa Medicis en janvier 2022 Louise Jallu est devenue la figure majeure du bandonéon en France. Elle rythme sa vie au son du bandonéon depuis l’âge de 5 ans. Véritable prodige, elle s’est formée à cet instrument rare auprès des meilleurs. Si elle ne restitue pas à l’identique le répertoire d’Ástor Piazzolla, elle en fait un point de départ pour des explorations inédites. L’église de Calès par son acoustique et cadre exceptionnels devrait pleinement restituer et amplifier en solo absolu la beauté exceptionnelle de cette musique. Un moment magique dans un cadre intimiste et spirituel .

place de l’Eglise Calès 46350 Lot Occitanie

Nominated for the 2021 Victoires du Jazz awards

