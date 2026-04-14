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Visite du Moulin, moulin de Cougnaguet 46350 Calès, Calès

Visite du Moulin, moulin de Cougnaguet 46350 Calès, Calès

Visite du Moulin, moulin de Cougnaguet 46350 Calès, Calès vendredi 26 juin 2026.

Lieu : moulin de Cougnaguet 46350 Calès

Adresse : 46350 calès

Ville : 46350 Calès

Département : Lot

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : 4€

Visite du Moulin 26 – 28 juin moulin de Cougnaguet 46350 Calès Lot

4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Visite du moulin, visite guidée

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Démonstration de la mouture du blé Moulin cougnaguet

Olivier patrick

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