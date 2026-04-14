Visite du Moulin, moulin de Cougnaguet 46350 Calès, Calès

Visite du Moulin 26 – 28 juin moulin de Cougnaguet 46350 Calès Lot

4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Visite du moulin, visite guidée

moulin de Cougnaguet 46350 Calès 46350 calès Calès 46350 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.cougnaguet.com/ »}]

Démonstration de la mouture du blé Moulin cougnaguet

Olivier patrick