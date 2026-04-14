Visite du Moulin, moulin de Cougnaguet 46350 Calès, Calès
Visite du Moulin, moulin de Cougnaguet 46350 Calès, Calès vendredi 26 juin 2026.
Visite du Moulin 26 – 28 juin moulin de Cougnaguet 46350 Calès Lot
4€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Visite du moulin, visite guidée
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Démonstration de la mouture du blé Moulin cougnaguet
Olivier patrick
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