Ciné Bout’Chou : L’ourse et l’oiseau, Ciné d’Issy, Issy-les-Moulineaux
Ciné Bout’Chou : L’ourse et l’oiseau, Ciné d’Issy, Issy-les-Moulineaux dimanche 31 mai 2026.
Ciné Bout’Chou : L’ourse et l’oiseau Dimanche 31 mai, 11h00 Ciné d’Issy Hauts-de-Seine
Tarif unique : 4,20€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T11:00:00+02:00 – 2026-05-31T11:45:00+02:00
Fin : 2026-05-31T11:00:00+02:00 – 2026-05-31T11:45:00+02:00
Quatre ours, quatre contes, quatre saisons : qu’ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit lapin friand de noisettes ou encore un oiseau sentimental vivent des aventures extraordinaires. Tout doucement, ils découvrent le bonheur d’être ensemble.
Programme :
Animal rit d’Aurore Peuffier (France, 3′) : Fasciné par le spectacle d’un ours acrobate, un oisillon se met en tête de participer : ni une, ni deux, il saute sur scène et commence à amuser la galerie avec ses pitreries. Mais c’est tout un art de faire le clown…
Chuuut ! de Nina Bisyarina (Russie, 7’) : Un ours s’approche d’un parc d’attractions quand il est surpris par la neige. Ses yeux commencent doucement à se fermer : il est temps pour lui d’hiberner, et cet endroit semble si douillet… Mais est-ce vraiment une bonne idée ?
Émerveillement de Martin Clerget (France, 3′) : D’habitude, les ours n’aiment pas trop partager leurs réserves de noisettes, et surtout pas avec des petits chapardeurs. Mais cette nuit-là, pour le petit lapin et l’énorme ours, tout est différent…
L’Ourse et l’oiseau de Marie Caudry (France, 26’) : Au cours de l’été, une ourse et un oiseau sont devenu·es inséparables. Quand l’automne arrive, il faut se rendre à l’évidence : bientôt l’ourse devra hiberner et l’oiseau devra migrer – l’une rêvera tandis que l’autre voyagera. L’heure des adieux approche… Mais on souffle alors à l’ourse une idée extraordinaire qui va changer son hiver.
Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 62 97 05 https://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=B0097.html Une programmation variée tout au long de la semaine.
Salle climatisée.
Son dolby stéréo numérique SRD. Accessible PMR
A partir de 3 ans
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