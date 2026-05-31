Épinettes : comptage national Oiseaux des jardins, Maison des Épinettes, Issy-les-Moulineaux

Épinettes : comptage national Oiseaux des jardins Dimanche 31 mai, 10h30 Maison des Épinettes Hauts-de-Seine

Gratuit sur réservation en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T10:30:00+02:00 – 2026-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T10:30:00+02:00 – 2026-05-31T12:00:00+02:00

L’équipe du réseau Issy-Nature vous propose, à l’occasion du comptage national des 30 et 31 mai 2026, de participer à un inventaire d’une heure des oiseaux qui fréquentent la promenade Coeur de Ville.

Comptage national Oiseaux des jardins, dimanche 31 mai 2026, de 10h30 à 12h, rendez-vous à la Maison de Quartier des Épinettes

Gratuit, comptage d’une heure en extérieur, inscription en ligne.

Organisé depuis 2013 par la LPO et le Muséum national d’Histoire naturelle, les opérations de comptage national des oiseaux des jardins permettent à chacun d’agir concrètement en faveur de la connaissance et de la protection de notre avifaune en alimentant les bases de données naturalistes.

https://www.youtube.com/watch?v=qLey-VvA4O8

Comment participer au comptage ?

Il n’est pas nécessaire d’être un expert en ornithologie pour participer, il suffit d’avoir un peu de temps, d’aimer regarder ce qu’il se passe dehors et de savoir compter. Facile !

Rendez-vous devant la Maison de Quartier pour recevoir une fiche de comptage et le prêt d’une paire de jumelles.

Le réseau Issy-Nature piloté par le CLAVIM (Cultures, Loisirs, Animations de la Ville d’Issy-les-Moulineaux) alterne les approches pédagogiques à travers des animations de sensibilisation à la biodiversité urbaine.

Maison des Épinettes Impasse des quatre vents, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 42 91 27 https://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ [{« type »: « email », « value »: « reseau-issy-nature@ville-issy.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://issynature.eventbrite.fr »}] [{« link »: « https://www.lpo.fr/s-engager-a-nos-cotes/sciences-participatives/observatoire-oiseaux-des-jardins/30-et-31-mai-2026-comptage-national-des-oiseaux-des-jardins »}, {« link »: « https://www.lpo.fr/ »}, {« link »: « https://www.vigienature.fr/fr/observatoire-des-oiseaux-des-jardins »}, {« data »: {« author »: « France 3 Nouvelle-Aquitaine », « cache_age »: 86400, « description »: « Mu00e9sanges bleues ou charbonniu00e8res, pinsons et moineaux… dimanche 26 janvier, la LPO et le Musu00e9um National d’Histoire Naturelle ont proposu00e9 aux habitants des villes et des campagnes de compter les oiseaux de leurs jardins durant une heure. Un recensement nu00e9cessaire u00e0 leur protection. nnIntervenants dans le reportage : Philippe Hubert, du00e9lu00e9guu00e9 LPO 87 et Stu00e9phane Lerouge, membre de la LPOnnUn reportage de Philippe Tanger, Thomas Milon et Simon SchneidernnnnnnToute l’actualitu00e9 en Nouvelle-Aquitaine nu25ba http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/nnRejoignez notre communautu00e9 Facebooknu25bahttps://www.facebook.com/France3Aquitainenu25bahttps://www.facebook.com/france3limousin/nu25bahttps://www.facebook.com/France3PoitouCharentes/nnSuivez-nous sur Twitter nu25ba https://twitter.com/F3Aquitainenu25ba https://twitter.com/F3limousinnu25ba https://twitter.com/F3PoitouChtesnnSuivez-nous sur Instagramnu25ba https://www.instagram.com/france3aquitaine/nu25ba https://www.instagram.com/france3limousin/nu25ba https://www.instagram.com/france3poitoucharentes/nnRegardez en direct France 3 NoA nu25ba https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/tv/direct/noannTu00e9lu00e9chargez l’application France 3 Ru00e9gionsnu25ba http://bit.ly/1FPo7GannAbonnez-vous u00e0 notre newsletternu25ba http://france3-regions.francetvinfo.fr/abonnements/ », « type »: « video », « title »: « Le comptage des oiseaux », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/qLey-VvA4O8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=qLey-VvA4O8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCwTvW0qRQXV-yvBghNVgqKg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin.

Participez, à l’occasion du comptage national, à un inventaire d’une heure des oiseaux qui fréquentent l’impasse des 4 vents. CLAVIM réseau Issy-Nature

© LPO