Ciné-Change : Le chasseur de baleine, Cinéma La Lanterne, Bègles

Ciné-Change : Le chasseur de baleine Jeudi 19 mars, 20h30 Cinéma La Lanterne Gironde

5€

Le film : Le chasseur de baleine, de Philipp Yuryev

Leshka est un adolescent qui vit dans un village isolé sur le détroit de Béring, situé entre la Russie et l’Amérique. Comme la plupart des hommes de son village, il vit de la chasse de la baleine et mène une vie très calme à l’extrémité du monde. Avec l’arrivée récente d’internet, Leshka découvre un site érotique où officie une cam girl qui fait naître en lui un désir d’ailleurs…

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Séance spéciale avec vote pour la prochaine séance, suivie d’un verre et d’une petite auberge espagnole ! Tarif unique : 5€. ciné cinéma

