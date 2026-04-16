Ciné-club étudiant Mars Express Les Cinéastes Le Mans

Le Mans

Ciné-club étudiant Mars Express

Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 20:30:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Les étudiants du Bureau des Arts de l’école des géomètres proposent pour leur ciné-club étudiant, une projection au cinéma Les Cinéastes du film d’animation Mars Express de Jérémie Périn. Un film de science-fiction futuriste, où la détective Aline Ruby enquête sur la disparition d’une étudiante.

Le bureau des arts de l’école d’ingénieur des géomètres ont pour objectif de faciliter l’accès au cinéma aux étudiants de leur école.

Ils proposent donc des tarifs attractifs afin que les étudiants puissent profiter d’un instant de pause dans la semaine. Le but de leur club cinéma est aussi de faire découvrir à un grand nombre, des films méconnus du grand public.

Pour cette nouvelle séance au cinéma Les Cinéastes, retrouvez le film d’animation Mars Express de Jérémie Périn. .

Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

The students of the Bureau des Arts de l’école des géomètres are organizing a screening of Jérémie Périn’s animated film Mars Express at Les Cinéastes cinema, as part of their student ciné-club. A futuristic science-fiction film, in which detective Aline Ruby investigates the disappearance of a student.

L’événement Ciné-club étudiant Mars Express Le Mans a été mis à jour le 2026-04-16 par CDT72