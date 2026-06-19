Ciné club Hommage à George Sand, femmes réalisatrices La Châtre mardi 22 septembre 2026.

La Châtre

Ciné club Hommage à George Sand, femmes réalisatrices

Place de l’Hôtel de Ville La Châtre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 20:30:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22 2026-10-13 2026-11-17 2026-12-08

En hommage à George Sand et aux femmes réalisatrices, un ciné club un peu particulier.

Projection de plusieurs films de grandes réalisatrices. Programmation ci dessous. .

Place de l’Hôtel de Ville La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 02 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In honor of %E0 George Sand and female filmmakers, a rather unique film club.

L’événement Ciné club Hommage à George Sand, femmes réalisatrices La Châtre a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Pays de George Sand