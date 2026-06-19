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Ciné club Hommage à George Sand, femmes réalisatrices La Châtre

Ciné club Hommage à George Sand, femmes réalisatrices La Châtre

Ciné club Hommage à George Sand, femmes réalisatrices La Châtre mardi 22 septembre 2026.

Adresse
Place de l'Hôtel de Ville
Ville
36400 La Châtre
Département
Indre
Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

La Châtre

Ciné club Hommage à George Sand, femmes réalisatrices

Place de l’Hôtel de Ville La Châtre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 20:30:00
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22 2026-10-13 2026-11-17 2026-12-08

En hommage à George Sand et aux femmes réalisatrices, un ciné club un peu particulier.
Projection de plusieurs films de grandes réalisatrices. Programmation ci dessous.   .

Place de l’Hôtel de Ville La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 02 76 

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English :

In honor of %E0 George Sand and female filmmakers, a rather unique film club.

L’événement Ciné club Hommage à George Sand, femmes réalisatrices La Châtre a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Pays de George Sand

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