Ciné club Hommage à George Sand, femmes réalisatrices La Châtre
Ciné club Hommage à George Sand, femmes réalisatrices La Châtre mardi 22 septembre 2026.
La Châtre
Ciné club Hommage à George Sand, femmes réalisatrices
Place de l’Hôtel de Ville La Châtre Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 20:30:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22 2026-10-13 2026-11-17 2026-12-08
En hommage à George Sand et aux femmes réalisatrices, un ciné club un peu particulier.
Projection de plusieurs films de grandes réalisatrices. Programmation ci dessous. .
Place de l’Hôtel de Ville La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 02 76
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English :
In honor of %E0 George Sand and female filmmakers, a rather unique film club.
L’événement Ciné club Hommage à George Sand, femmes réalisatrices La Châtre a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Pays de George Sand
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