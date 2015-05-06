CINÉ-CLUB Il était une fois en Amérique Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte

CINÉ-CLUB Il était une fois en Amérique Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte vendredi 12 juin 2026.

CINÉ-CLUB Il était une fois en Amérique

Cinéma Grand Ecran 3 place de Verdun Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-15

Ciné club Saison 2025-2026. Tous les films sont projetés en Version Originale.

3h 49min | Drame, Policier

Date de reprise 6 mai 2015

De Sergio Leone | Par Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi

Avec Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern

Titre original Once Upon a Time in America

Synopsis

Interdit 12 ans

A New York, à la fin de la prohibition, Noodles se réfugie dans une fumerie d’opium après un coup qui a mal tourné. Plus de trente ans plus tard, il est de retour en ville et se remémore son passé de gangster de sa jeunesse de voyou dans les années 20, marquée par sa rencontre avec son ami Max et leurs nombreux trafics dans le ghetto juif de la ville, jusqu’à la période de prohibition où leur bande, liée par une profonde amitié, s’enrichit et marque son ascension dans la pègre grâce au commerce illégal d’alcool. Noodles se rappelle aussi de sa relation amoureuse échouée avec Deborah durant toute sa vie. .

Cinéma Grand Ecran 3 place de Verdun Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 73 94

English :

Ciné club Season 2025-2026. All films are shown in Original Version.

German :

Ciné club Saison 2025-2026. Alle Filme werden in Originalversion gezeigt.

Italiano :

Ciné club Stagione 2025-2026. Tutti i film sono proiettati in versione originale.

Espanol :

Ciné club Temporada 2025-2026. Todas las películas se proyectan en Versión Original.

L’événement CINÉ-CLUB Il était une fois en Amérique Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin