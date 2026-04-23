Fête de la musique Fontenay-le-Comte
Fête de la musique Fontenay-le-Comte dimanche 21 juin 2026.
Fontenay-le-Comte
Fête de la musique
Place du Puits de la Vau Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique
Fête de la Musique, place du Puits de la Vau, l’orchestre Vietissimo du collège François Viète et l’association Le Camembert proposent revisitent le répertoire de Pierre Barouh à la croisée de la chanson française, de la musique populaire brésilienne et du jazz. .
Place du Puits de la Vau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 03 89 20 50 annick17debien87@gmail.fr
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Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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