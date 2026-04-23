Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique Fontenay-le-Comte

Fête de la musique Fontenay-le-Comte dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place du Puits de la Vau

Ville : 85200 Fontenay-le-Comte

Département : Vendée

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Fontenay-le-Comte

Fête de la musique

Place du Puits de la Vau Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique
Fête de la Musique, place du Puits de la Vau, l’orchestre Vietissimo du collège François Viète et l’association Le Camembert proposent revisitent le répertoire de Pierre Barouh à la croisée de la chanson française, de la musique populaire brésilienne et du jazz.   .

Place du Puits de la Vau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 03 89 20 50  annick17debien87@gmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

À voir aussi à Fontenay-le-Comte (Vendée)