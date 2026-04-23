Rencontre-dédicace avec Benjamin Barouh Fontenay-le-Comte
Rencontre-dédicace avec Benjamin Barouh Fontenay-le-Comte vendredi 19 juin 2026.
Fontenay-le-Comte
Rencontre-dédicace avec Benjamin Barouh
4 Rue du Puits de la Vau Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
rencontre-dédicace avec Benjamin Barouh
Rencontre-dédicace et visite guidée avec Benjamin Barouh, à l’occasion de la sortie de son nouveau livre Pierre Barouh, On n’arrête pas une chanson (Le Bord de l’eau, mai 2026)
Curateur Benjamin Barouh
Illuminations Nicolas Perdriau (Az’Art) .
4 Rue du Puits de la Vau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 03 89 20 50 annick17debien87@gmail.fr
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English :
book signing with Benjamin Barouh
L’événement Rencontre-dédicace avec Benjamin Barouh Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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