Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Concert Des Rives d’été De la Mancha Chanson Française joyeuse

Plaine des sports Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Concert à la Ginguette De la Mancha Chanson française joyeuse

Concert des Rives d’été à la Ginguette Plaine des Sports

Musiciens errants parés d’une guitare et d’un banjo, Gabrielo et Simone vous emmènent au gré de leurs compositions dans les contrées lointaines de la rumba flamenca, du séga réunionnais ou de la valse péruvienne en passant par le bon vieux musette.

Ils chantent en français et en espagnol pour vous réchauffer le cœur et les mollets. Des chansons à danser, à rire ou à pleurer. .

Plaine des sports Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 41

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English :

Concert at La Ginguette De la Mancha Upbeat French Songs

L’événement Concert Des Rives d’été De la Mancha Chanson Française joyeuse Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin