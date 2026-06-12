Stage de danse Association EKLEIPSIS Cie Gianni Joseph Résidence Des Sablières Fontenay-le-Comte lundi 3 août 2026.

Fontenay-le-Comte

Stage de danse Association EKLEIPSIS Cie Gianni Joseph

Résidence Des Sablières 24 rue de la Sablière Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Stage explorant les liens entre danse et cinéma, mêlant travail du corps, narration et imaginaire filmique. Les participants créent une œuvre collective inspirée du langage cinématographique, présentée lors d’une performance finale immersive.

Gratuit

Dans le cadre du programme des Ricochets en Territoire .

Résidence Des Sablières 24 rue de la Sablière Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire ciegiannijoseph@wanadoo.fr

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English :

L’événement Stage de danse Association EKLEIPSIS Cie Gianni Joseph Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin