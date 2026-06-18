Atelier enfant Les secrets gravés dans la pierre Forum des Jeunes Fontenay-le-Comte mardi 28 juillet 2026.

Fontenay-le-Comte

Atelier enfant Les secrets gravés dans la pierre

Forum des Jeunes 7 Place de l’Ancien Hôpital Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Atelier pour les enfants pendant les vacances d’été (11-13 ans)

MARDI 28 JUILLET 10H

Lieu Forum des Jeunes 7 Place de l’Ancien Hôpital 85200 Fontenay-le-Comte

Durée 2h00

Public enfants de 11 à 13 ans

TARIFS

– Enfant (11 à 13 ans) 5,00 €

Dans le quartier des Loges, deviens un véritable explorateur et pars à la découverte des détails sculptés, inscriptions mystérieuses et lettres anciennes gravées sur les façades. La ville regorge de messages secrets à observer et à déchiffrer ! De retour en atelier, initie-toi à la gravure sur béton cellulaire pour créer tes propres motifs et messages inspirés de tes découvertes.

Renseignements et inscription auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais poitevin, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 et en ligne sur billetterie.vendee-maraispoitevin.com

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Atelier organisé par Fontenay-le-Comte, Ville d’Art et d’Histoire .

Forum des Jeunes 7 Place de l’Ancien Hôpital Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

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English :

Summer Workshop for Kids (Ages 11–13)

L’événement Atelier enfant Les secrets gravés dans la pierre Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin