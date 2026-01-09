Escape-Game Panique au théâtre !!! Derrière le théâtre Municipal Fontenay-le-Comte

Escape-Game Panique au théâtre !!!

Derrière le théâtre Municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 18:00:00

fin : 2026-02-27 19:30:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-27 2026-04-17 2026-04-23 2026-04-30

Un moment exceptionnel vous attend au Théâtre de Fontenay-le-Comte !

Lieu de rendez-vous derrière le Théâtre Municipal, 22 rue Rabelais, 85200 Fontenay-le-Comte

Durée 1h30

Public à partir de 12 ans

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

– Pour le bon déroulement de l’animation, les participants seront répartis en deux équipes. Les groupes peuvent être complétés par d’autres participants vous serez donc susceptibles de jouer avec des personnes que vous ne connaissez pas.

– Site partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite

– Animaux non admis

– Arrêt de la billetterie en ligne 1 heure avant le début de la visite. Pas de billetterie sur place.

Un groupe de 12 chanceux a été tiré au sort pour une visite VIP exclusive avant la représentation de Cléopâtre Captive. Mais tout ne se passe pas comme prévu.

Alors que vous explorez les coulisses du théâtre, l’assistant de la directrice arrive en panique un objet primordial à la réussite de la soirée a disparu. Sans cet objet, la représentation pourrait être en danger et la malchance s’abattre sur le théâtre. Serez-vous capable de résoudre ce mystère à temps pour sauver la soirée et éviter la catastrophe ? Suspense et mystère garantis dans cette aventure palpitante ! .

Derrière le théâtre Municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An exceptional moment awaits you at the Théâtre de Fontenay-le-Comte!

L’événement Escape-Game Panique au théâtre !!! Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin