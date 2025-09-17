HISTORIC DAYS 2026 Circuits de Vendée Fontenay-le-Comte

HISTORIC DAYS 2026

Circuits de Vendée 60 Rue de Chambouin Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 08:30:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12

Manifestation ouverte au public aux circuits de Vendée,2 jours de roulage de véhicules historiques et de compétition.150 véhicules historiques !

Nous nous retrouverons les 11 et 12 juillet 2026, sur le circuit de Fontenay-le-comte

Avec la continuité de ce que l’on a fait en 2025, mais aussi des nouveautés, comme

* un plateau SUPERCAR (ferrari, mc-laren, porsche, lamborghini, etc..)

* des baptêmes de piste en co-pilote pour le public

* de multiples Food-truck aux thèmes variés

* et des surprises, bien sur

Les inscriptions PILOTES et EXPOSANTS seront ouvertes le 10 octobre 2025

Les infos et mises à jour seront à retrouver sur le site

www.gt-expo.com .

English :

Event open to the public at the circuits de Vendée, 2 days of historic and competition vehicles. 150 historic vehicles!

German :

Öffentlich zugängliche Veranstaltung auf den Rennstrecken der Vendée,2 Tage Fahrspaß mit historischen Fahrzeugen und Rennfahrzeugen.150 historische Fahrzeuge!

Italiano :

Evento aperto al pubblico presso i circuiti della Vandea, 2 giorni di guida di veicoli storici e da competizione.150 veicoli storici!

Espanol :

Evento abierto al público en los circuitos de Vendée, 2 días de conducción de vehículos históricos y de competición. ¡150 vehículos históricos!

L’événement HISTORIC DAYS 2026 Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin