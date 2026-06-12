Fontenay-le-Comte

Crinière au vent, Fontenay autrement (version gourmande) !

Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:30:00

fin : 2026-08-17 19:30:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17

Laissez-vous porter par le doux rythme des sabots et partez à la découverte de Fontenay-le-Comte.

À bord d’une calèche, traversez ruelles et places chargées d’histoire, entre anecdotes insolites et charme d’antan. Accessible et conviviale, idéale pour partager un moment privilégié en famille ou entre amis… cette balade hors du temps vous attend !

Une version enrichie de cette balade est proposée, intégrant des pauses gourmandes autour de produits locaux, pour compléter l’expérience et en faire un moment encore plus convivial et authentique.

TOUS LES LUNDIS DU 13 JUILLET AU 17 AOÛT 18h30

Lieu de rendez-vous Devant l’Office de Tourisme, Place de Verdun 85200 Fontenay-le-Comte

Durée 1h00

Public tout public

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

– Tarif gratuit pour les enfants de moins de 3 ans qui devront être assis sur les genoux des accompagnateurs (pas de billet nécessaire)

– Visite accessible aux personnes à mobilité réduite (merci de contacter le 02 51 69 44 99 pour toute réservation avec un fauteuil).

– Animaux non admis

– Pour le bien-être des animaux, l’organisateur se réserve le droit d’annuler une visite en cas de blessure ou de conditions météorologiques extrêmes (canicule, tempête).

Cette balade est organisée par Biodiversitrait en partenariat avec Fontenay-le-Comte, Ville d’Art et d’Histoire. .

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

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English :

Let yourself be carried away by the gentle rhythm of hooves as you discover Fontenay-le-Comte.

L’événement Crinière au vent, Fontenay autrement (version gourmande) ! Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin