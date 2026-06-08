Heavy Motors Société Protectrice de Petites Idées Les Ricochets en territoire Fontenay-le-Comte
Heavy Motors Société Protectrice de Petites Idées Les Ricochets en territoire Fontenay-le-Comte vendredi 31 juillet 2026.
Fontenay-le-Comte
Heavy Motors Société Protectrice de Petites Idées Les Ricochets en territoire
Place de Verdun Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31 21:50:00
Date(s) :
2026-07-31
31ème édition du Festival des Arts de la rue, proposé par la Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée.
Heavy Motors réunit trois doux rêveurs, une voiture presque réparée et une bonne dose d’absurde.
Entre danse, acrobaties (presque impressionnantes) et théâtre décalé, tout dérape joyeusement !
Un chat dans le moteur, zéro permis mais mille idées ici, on transforme les ratés en exploits.
Ce road-trip improbable, énergique et généreux célèbre l’imagination et prouve qu’on peut toujours aller plus loin qu’on ne croit.
Heavy Motors propulse le cirque et le tuning dans un road-trip furieusement imaginatif !
Genre Tuning acrobatique
Durée 50 min
Age minimum conseillé 7 ans
En partenariat avec la Ville de Fontenay-le-Comte et le Réseau Chaînon .
Place de Verdun Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire
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English :
31st edition of the Festival des Arts de la rue, proposed by the Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée.
L’événement Heavy Motors Société Protectrice de Petites Idées Les Ricochets en territoire Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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