Ciné-club J. Becker Vampire humaniste cherche suicidaire consentant Pontarlier

Ciné-club J. Becker Vampire humaniste cherche suicidaire consentant

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 18:30:00

fin : 2026-03-17 20:30:00

Date(s) :

2026-03-17

Organisé par le Ciné-Club J. Becker.

Sasha est un jeune vampire avec un grave problème elle est trop humaniste pour mordre! Lorsque ses parents, exaspérés, décident de lui couper les vivres, sa survie est menacée. Heureusement pour elle, Sasha fait la rencontre de Paul, un adolescent solitaire aux comportements suicidaires qui consent à lui offrir sa vie. Ce qui devait être un échange de bons procédés se transforme alors en épopée nocturne durant laquelle les deux nouveaux amis chercheront à réaliser les dernières volontés de Paul avant le lever du soleil.

Billetterie sur place ou en ligne. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Ciné-club J. Becker Vampire humaniste cherche suicidaire consentant

