Ciné-club Le 7e genre UN AÑO SIN AMOR (2005) de Anahi Berneri Cinéma Le Brady Paris

Informations pratiques

UN AÑO SIN AMOR (2005) de Anahi Berneri

Avec : Juan Minujìn, Mimi Ardù, Javier Van De Couter, Carlos Echevarrìa, Bàrbara Lombardo, Omar Nuñez et Ricardo Merkin

Scénario : Pablo Perez, Anahi Berneri

Durée : 95 mn

Pablo, jeune poète jamais publié, doit compter sur le soutien de sa famille pour subvenir à ses besoins. En quête d’amour, il se met à fréquenter un cercle « d’amateurs de cuir », adeptes du sado masochisme. La sexualité devient bientôt un moyen d’affirmer son individualité. Un an plus tard, Pablo a écrit des pages et des pages sur ses aventures sexuelles et sur le traitement qu’il suit pour combattre sa séropositivité.

Adapté du roman autobiographique de Pablo Perez, co-scénariste du film, ce premier film de la réalisatrice argentine Anahi Berneri échappe aux clichés de la communauté gay, loin du voyeurisme ou de la provocation facile. Un drame brut et intime ancré dans le renouveau du cinéma argentin des années 2000.

La projection sera suivie d’un échange avec Emmanuel Le Vagueresse, Professeur des Universités (Université de Reims Champagne-Ardenne), enseignant au Collège universitaire Campus Euro-Américain de Sciences-Po à Reims, spécialiste de littérature et cinéma hispanique contemporain.

Quatorzième saison du 7e genre, le ciné-club qui défie les normes et explore les marges !

Le lundi 14 septembre 2026

de 20h30 à 23h30

payant

De 6,5 à 10 euros (cartes illimitées et carte CIP acceptées).

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-14T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-15T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-14T20:30:00+02:00_2026-09-14T23:30:00+02:00

Cinéma Le Brady 39, boulevard de Strasbourg 75010 Paris

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