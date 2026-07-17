Ciné-club, Médiathèque Till L’Espiègle, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Ciné-club Vendredi 2 octobre, 17h00 Médiathèque Till L’Espiègle Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Au programme : un film dans lequel la mer Méditerranée tient le rôle principal…

La projection sera suivie d’un échange.

Médiathèque Till L’Espiègle 96, Chaussée de l’Hôtel de Ville, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord Hauts-de-France

Le rendez-vous cinéma de la médiathèque !