AGENDA · Villeneuve-d'Ascq
Ciné-club, Médiathèque Till L’Espiègle, Villeneuve-d’Ascq
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Till L'Espiègle · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Ciné-club Vendredi 2 octobre, 17h00 Médiathèque Till L’Espiègle Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Au programme : un film dans lequel la mer Méditerranée tient le rôle principal…
La projection sera suivie d’un échange.
Médiathèque Till L’Espiègle 96, Chaussée de l’Hôtel de Ville, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord Hauts-de-France
Le rendez-vous cinéma de la médiathèque !
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