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AGENDA · Villeneuve-d'Ascq

Ciné-club, Médiathèque Till L’Espiègle, Villeneuve-d’Ascq

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Till L'Espiègle · Villeneuve-d'Ascq

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Till L'Espiègle
Adresse
96, Chaussée de l'Hôtel de Ville, Villeneuve d'Ascq
Ville
Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord

Ciné-club Vendredi 2 octobre, 17h00 Médiathèque Till L’Espiègle Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Au programme : un film dans lequel la mer Méditerranée tient le rôle principal…
La projection sera suivie d’un échange.

Médiathèque Till L’Espiègle 96, Chaussée de l’Hôtel de Ville, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord Hauts-de-France
Le rendez-vous cinéma de la médiathèque !

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