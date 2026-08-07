Ciné-club Palombella Rossa ANCIZAN Ancizan

Informations pratiques

Ancizan

Ciné-club Palombella Rossa

ANCIZAN 10 Rue de l’Arbizon Ancizan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

À la suite d’un accident de voiture, un jeune député communiste, Michele Apicella, est brutalement frappé d’amnésie. Des amis d’une équipe de waterpolo viennent inopinément le chercher pour un match. Au cours de la rencontre, les souvenirs et réminiscences ressurgissent, notamment sur son enfance et ses débuts au PCI, faisant naître chez lui des réflexions sur la politique, les médias, le cinéma, sa vie… Mais plus le match avance, plus la tension monte avec son entourage, dans sa tête et aussi… dans la piscine.

1h29 Comédie dramatique

De Nanni Moretti | Par Nanni Moretti

Avec Nanni Moretti, Silvio Orlando, Mariella Valentini .

ANCIZAN 10 Rue de l’Arbizon Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 21 87 97 associationaura440@gmail.com

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English :

Following a car accident, a young Communist deputy, Michele Apicella, is suddenly struck by amnesia. Friends from his water polo team unexpectedly come to pick him up for a game. During the game, memories and recollections resurface—particularly about his childhood and his early days in the Italian Communist Party (PCI)—prompting him to reflect on politics, the media, cinema, and his life… But as the match progresses, the tension rises: with those around him, in his head, and also… in the pool.

L’événement Ciné-club Palombella Rossa Ancizan a été mis à jour le 2026-08-02 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65