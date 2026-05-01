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Ciné-concert à Bourg Bourg

Ciné-concert à Bourg Bourg

Ciné-concert à Bourg Bourg dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Eglise Saint-Géronce

Ville : 33710 Bourg

Département : Gironde

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Bourg

Ciné-concert à Bourg

Eglise Saint-Géronce Bourg Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Les Amis des Orgues de Bourg ont le plaisir de vous inviter à un événement exceptionnel
Ciné-concert à l’orgue de Bourg Le Caméraman film muet de Buster Keaton.
Improvisation à l’orgue par Uriel Valadeau.
Projection Philippe Gualco.

Nous aurons la joie de retrouver Uriel Valadeau, déjà venu en 2023 pour le magnifique ciné-concert du Mécano de la Générale, dont beaucoup gardent un merveilleux souvenir.

Le temps d’une soirée, l’orgue résonnera pour accompagner et illustrer le cinéma muet, dans une ambiance à la fois poétique, drôle et pleine d’émotions. Les improvisations musicales suivront en direct les images du film, comme au temps des premières projections de cinéma.
Verre de l’amitié à l’issue du concert.
Réservation conseillée.   .

Eglise Saint-Géronce Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine   associationaospb@gmail.com

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English : Ciné-concert à Bourg

L’événement Ciné-concert à Bourg Bourg a été mis à jour le 2026-05-19 par Bourg Cubzaguais Tourisme

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