Bourg

Ciné-concert à Bourg

Eglise Saint-Géronce Bourg Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Les Amis des Orgues de Bourg ont le plaisir de vous inviter à un événement exceptionnel

Ciné-concert à l’orgue de Bourg Le Caméraman film muet de Buster Keaton.

Improvisation à l’orgue par Uriel Valadeau.

Projection Philippe Gualco.

Nous aurons la joie de retrouver Uriel Valadeau, déjà venu en 2023 pour le magnifique ciné-concert du Mécano de la Générale, dont beaucoup gardent un merveilleux souvenir.

Le temps d’une soirée, l’orgue résonnera pour accompagner et illustrer le cinéma muet, dans une ambiance à la fois poétique, drôle et pleine d’émotions. Les improvisations musicales suivront en direct les images du film, comme au temps des premières projections de cinéma.

Verre de l’amitié à l’issue du concert.

Réservation conseillée. .

Eglise Saint-Géronce Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine associationaospb@gmail.com

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English : Ciné-concert à Bourg

L’événement Ciné-concert à Bourg Bourg a été mis à jour le 2026-05-19 par Bourg Cubzaguais Tourisme