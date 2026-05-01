Bourg

Nuit Européenne des musées à Bourg

Place d’Armes Bourg Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Visite libre et gratuite du Musée de la Citadelle de BOURG Souterrains et Calèches.

De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

Partez à la découverte de la collection de voitures hippomobiles du 19e siècle mais aussi de l’histoire de la citadelle de BOURG et de son dernier vestige le souterrain cavalier du 16e siècle. Un document explicatif vous sera remis, ce qui ne nous empêchera pas de répondre à vos questions.

À partir de 18h00

Rendez-vous en bas de la falaise au niveau du terrain de camping pour une déambulation de 2 km à pied qui nous mènera du 20e siècle au milieu du 12e, d’une cuve à pétrole souterraine de la Seconde Guerre Mondiale à la Crypte de la Libarde.

2 km à nouveau et, en musique grâce à l’école de musique de Saint André de Cubzac, vous aurez la possibilité de visiter le musée à la lampe torche, une autre façon de voir les choses…

La sortie sera annulée s’il pleut .

Place d’Armes Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@bourg-gironde.fr

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English : Nuit Européenne des musées à Bourg

L’événement Nuit Européenne des musées à Bourg Bourg a été mis à jour le 2026-05-19 par Bourg Cubzaguais Tourisme