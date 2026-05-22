Ciné-concert Alice Comedies vol.2 de Walt Disney J’Art Festival Rue des Écholères Jard-sur-Mer mardi 21 juillet 2026.

Jard-sur-Mer

Ciné-concert Alice Comedies vol.2 de Walt Disney J’Art Festival

Rue des Écholères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

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Rue des Écholères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17 mairie@ville-jardsurmer.fr

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English :

L’événement Ciné-concert Alice Comedies vol.2 de Walt Disney J’Art Festival Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral