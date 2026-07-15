Informations pratiques

Charleville-Mézières

Ciné-concert Blockbuster

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif réduit -12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Ce mashup géant est réalisé à partir de 1400 plans puisés dans 160 films hollywoodiens. De ce montage titanesque surgit une fable insurrectionnelle dans laquelle le peuple se révolte face à des mesures d’austérité toujours plus drastiques… Toute ressemblance avec l’actualité serait, bien sûr, purement fortuite.Ici, tous les ingrédients du blockbuster sont réunis héros manichéens, courses-poursuites, explosions spectaculaires… Avec une coordination millimétrée, les interprètes doublent des stars comme Julia Roberts ou Brad Pitt, créent des bruitages et jouent la bande originale en direct. Une performance scénique éblouissante.1h20 + 14 ans

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

This massive mashup was created using 1,400 shots taken from 160 Hollywood films. From this titanic montage emerges an insurrectionary fable in which the people rise up against ever-more-drastic austerity measures… Any resemblance to current events is, of course, purely coincidental. Here, all the ingredients of a blockbuster are present: Manichean heroes, car chases, spectacular explosions… With precision timing, the performers dub stars like Julia Roberts and Brad Pitt, create sound effects, and perform the soundtrack live. A dazzling stage performance. 1h20 + 14 years

L’événement Ciné-concert Blockbuster Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-15 par Ardennes Tourisme