Ciné-Concert, Cinéma Le Trianon, Romainville
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Le Trianon · Romainville
Informations pratiques
Ciné-Concert Samedi 19 septembre, 14h30 Cinéma Le Trianon Seine-Saint-Denis
Tarif plein 7€, Tarif jeune (-26 ans) 4€, Tarif réduit 5€ : plus de 60 ans, porteur de handicap, famille nombreuse, allocataire des minimas sociaux, demandeurs d’emploi
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Projection du filmMonte là-dessus !de Fred C. Newmeyer et Sam Taylor • États-Unis • 1923 • 1h14
Accompagnement musical en direct par le DJ et créateur sonore Jean-Yves Leloup.
Événement accessible dès 6 ans
Cinéma Le Trianon 2 Rue Carnot, 93230 Romainville, France Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France +33183745600 http://www.cinematrianon.fr Un premier cinéma fut détruit pendant la seconde guerre mondiale. Un nouveau cinéma, de style Paquebot, est reconstruit par l’architecte Charles Genêtre en 1953, sur l’emplacement de trois immeubles sinistrés. Le cinéma n’a pratiquement pas changé depuis cette époque. Entièrement rénové en 2012, il est en activité et est équipé des derniers standards en matière d’image (projection laser) et de son (Dolby 5.1) Métro ligne 11 arrêt Romainville-Carnot Bus 105 / 129 / 318 / 322. Arrêt Carnot.
Projection du film Monte là-dessus ! de Fred C. Newmeyer et Sam Taylor • États-Unis • 1923 • 1h14
©Monte là-dessus
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