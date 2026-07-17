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Patrimoine révélé, Mairie de Romainville, Romainville

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Romainville · Romainville

Patrimoine révélé, Mairie de Romainville, Romainville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie de Romainville
Adresse
Place de la Laïcité, 93231 Romainville
Ville
93230 Romainville
Département
Seine-Saint-Denis

Patrimoine révélé Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

L’ASVR propose une déambulation, dans le centre historique de la commune avec la participation d’artistes, pour identifier les monuments et bâtis patrimoniaux remarquables.
Avec le public, mise en place de visuels éphémères et de marquages au sol, devant les bâtiments choisis pour l’inventaire.

Mairie de Romainville Place de la Laïcité, 93231 Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Circuit commenté dans le centre historique

©ASVR

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