Patrimoine révélé, Mairie de Romainville, Romainville
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Romainville · Romainville
Informations pratiques
Patrimoine révélé Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de Romainville Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
L’ASVR propose une déambulation, dans le centre historique de la commune avec la participation d’artistes, pour identifier les monuments et bâtis patrimoniaux remarquables.
Avec le public, mise en place de visuels éphémères et de marquages au sol, devant les bâtiments choisis pour l’inventaire.
Mairie de Romainville Place de la Laïcité, 93231 Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Circuit commenté dans le centre historique
©ASVR
À voir aussi à Romainville (Seine-Saint-Denis)
- Concert jazz avec Harpistick trio aux Potagers de la Corniche – 19 juillet, Potagers de la Corniche, Romainville 19 juillet 2026
- Exposition de Florence Paradeis, Derrière la porte – In Situ – fabienne leclerc, In Situ – fabienne leclerc, Romainville 1 septembre 2026
- Les tiroirs jamais ouverts (titre provisoire), Frac Île-de-France, Les Réserves, Romainville 13 septembre 2026
- Danses du monde arabe, Médiathèque municipale, Romainville 3 octobre 2026