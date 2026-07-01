AGENDA · Romainville
Danses du monde arabe, Médiathèque municipale, Romainville
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale · Romainville
Informations pratiques
Danses du monde arabe Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque municipale Seine-St-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Les élèves du conservatoire et leur professeure vous proposent un temps dansé, participatif et joyeux, autour des danses d’Afrique du Nord : Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte…
Médiathèque municipale 7 RUE ALBERT GIRY 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-St-Denis Île-de-France 0171866010 https://www.mediatheque.ville-romainville.fr/
Biblis en folie 2026
© Benjamin Boccas