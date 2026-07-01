Danses du monde arabe, Médiathèque municipale, Romainville

Informations pratiques

Danses du monde arabe Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque municipale Seine-St-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Les élèves du conservatoire et leur professeure vous proposent un temps dansé, participatif et joyeux, autour des danses d’Afrique du Nord : Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte…

Médiathèque municipale 7 RUE ALBERT GIRY 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-St-Denis Île-de-France 0171866010 https://www.mediatheque.ville-romainville.fr/

Biblis en folie 2026

© Benjamin Boccas