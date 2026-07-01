Cluedo géant : L’espion qui en savait trop, Médiathèque municipale, Romainville

Informations pratiques

Cluedo géant : L’espion qui en savait trop Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque municipale Seine-St-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Une fête qui tourne mal, un livre qui disparait, des infos top secrètes, un assassinat : tous les ingrédients du polar sont là, et c’est à vous de le résoudre. À qui profite le crime ? Les indices sont dans la bibliothèque… Tentez, en famille ou entre amis, de déjouer les pièges de notre enquête-spectacle et d’identifier le coupable. Dès 8 ans.

Médiathèque municipale 7 RUE ALBERT GIRY 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-St-Denis Île-de-France 0171866010 https://www.mediatheque.ville-romainville.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01.71.86.60.16 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-romainville.fr »}]

Biblis en folie 2026

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