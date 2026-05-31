Les tiroirs jamais ouverts (titre provisoire), Frac Île-de-France, Les Réserves, Romainville

Les tiroirs jamais ouverts (titre provisoire) 13 septembre – 14 novembre Frac Île-de-France, Les Réserves Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T14:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-11-14T14:00:00+01:00 – 2026-11-14T19:00:00+01:00

Les tiroirs jamais ouverts (titre provisoire)

Exposition collection en partenariat avec le 32 bis (Tunis)

Co-commissariat : Hela Djobbi, directrice artistique du 32bis à Tunis, Salma Kossemtini, commissaire indépendante et Cindy Olohou, responsable collection du Frac

L’exposition met en dialogue des oeuvres de la collection du Frac Île-de-France et des pratiques d’artistes de la scène artistique tunisienne autour de l’archive comme matière vivante. L’exposition explore les façons dont les artistes deviennent gardiens de récits, réactivent des mémoires fragmentées – familiales, territoriales, collectives ou sociales – et imaginent d’autres futurs. Entre collecte, témoignage, invention, oeuvres existantes et créations, Les tiroirs jamais ouverts (titre provisoire) interroge la fabrique d’histoires dans un contexte méditerranéen pluriel en proposant un espace de conversation entre gestes artistiques et archives du quotidien. Un deuxième volet de l’exposition, pensée en miroir entre les deux rives, sera présenté au 32bis à Tunis en 2027.

Frac Île-de-France, Les Réserves 43 rue de la Commune de Paris, 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France +33 (0)1 76 21 13 33 http://www.fraciledefrance.com https://www.instagram.com/fraciledefrance/;https://www.facebook.com/fraciledefrance;https://www.linkedin.com/company/frac-ile-de-france/ Les Réserves (ouvertes en 2021 à Romainville) permettent au Frac Île-de-France de conserver et d’activer la collection, de la faire dialoguer avec la scène émergente et l’ouvrir à la participation :

– 1 600 m2 sont ainsi dévolus à la conservation et à la gestion des œuvres, afin d’optimiser leur diffusion sur tout le territoire de l’Île-de-France.

– Les Réserves offrent également 450m2 d’espaces d’exposition ouverts au public et proposent 3 expositions par an :

Deux expositions créant des récits de collection, ou instaurant un dialogue entre les œuvres de la collection et la création émergente, en lien avec les problématiques contemporaines

Une exposition territoriale transdisciplinaire et transhistorique (avec un volet présenté au Plateau et aussi décliné hors les murs)

Les Réserves disposent également d’un espace de pratique libre et proposent un programme d’événements, rencontres, performances et ateliers. Métro

Bobigny-Pantin Raymond Queneau (ligne 5) Prendre l’Avenue Gaston Roussel / Route de Noisy-le-Sec puis à gauche Rue de la Commune de Paris.

Bus

Ligne 318 ou 145 arrêt Louise Dory.

Vélib’

Gaston Roussel – Commune de Paris.

Les tiroirs jamais ouverts (titre provisoire)

Djabril Boukhenaïssi, Enfance, 2022

Collection Frac Île-de-France © droits réservés