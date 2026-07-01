Exposition de Florence Paradeis, Derrière la porte – In Situ – fabienne leclerc, In Situ – fabienne leclerc, Romainville

Informations pratiques

Exposition de Florence Paradeis, Derrière la porte – In Situ – fabienne leclerc Mardi 1 septembre, 11h00 In Situ – fabienne leclerc Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T11:00:00+02:00 – 2026-09-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-01T11:00:00+02:00 – 2026-09-01T19:00:00+02:00

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

In Situ – fabienne leclerc 43 rue de la Commune de Paris 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France +33 1 53 79 06 12 http://insituparis.fr/ https://www.instagram.com/galerieinsitufabienneleclerc/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] In Situ, créée par Fabienne Leclerc en 2001, a débuté en s’associant avec les galeries de la rue Louise Weiss dans le 13e arrondissement. Installée pendant 7 ans dans le 6e arrondissement, la galerie a par la suite déménagée dans le Marais en novembre 2013, puis dans le quartier de Stalingrad en janvier 2017.

Depuis octobre 2019, In Situ a déménagé au sein d’un nouvel espace à Romainville, accompagnée par les galeries Air de Paris, Jocelyn Wolff, Vincent Sator ainsi que le FRAC Île-de-France et la Fondation Fiminco.

In Situ – fabienne leclerc a l’ambition de promouvoir de jeunes artistes de la scène Française et Internationale, ainsi que d’accompagner des projets d’artistes plus établis. De nombreux artistes de la Galerie des Archives, première galerie ouverte par Fabienne Leclerc, continuent de collaborer avec In Situ : Gary Hill (USA), Mark Dion (USA), Patrick Corillon (Belgium), Patrick Van Caeckenbergh (Belgique), Lynne Cohen (USA), Andrea Blum (USA), Florence Paradeis (France).

Depuis 2001, de nouveaux artistes français et internationaux ont rejoint la galerie : Laurent Tixador (France), Renaud Auguste-Dormeuil (France), Joana Hadjithomas et Khalil Joreige (Liban), Noritoshi Hirakawa (Japon), The Blue Noses (Russie), Patrick Tosani (France), Martin Dammann (Allemagne), Meschac Gaba (Benin), Marcel Van Eeden (Pays-Bas), Otobong Nkanga (Nigéria), Vivien Roubaud (France), Dominique Zinkpè (Benin), Lars Fredrikson Estate (Suède), Amir Nave (Israel) et plus récemment le trio d’artistes iraniens Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh et Hesam Rahmanian (Dubai), Daniele Genadry (Liban), We Are The Painters (France), Marina De Caro (Argentine), Gerald Petit (France) et Beau Disundi (République Démocratique du Congo). Métro Bobigny- Raymond Queneau (M5)

Bus Louise Dory (318,145), Avenue de Metz (147)

Vélib Gaston Roussel – Commune de Paris

Cette exposition s’inscrit au sein du parcours Photographie dans les galeries d’art, organisé par le Comité Professionnel des Galeries d’Art.

© Tom Caillarec, Courtesy Galerie In Situ – fabienne leclerc, Grand Paris