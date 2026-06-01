Ciné-concert Dracula, orchestre des Clefs de Seine, La Roche (Plateau urbain), Paris

Ciné-concert Dracula, orchestre des Clefs de Seine Jeudi 9 juillet, 21h30 La Roche (Plateau urbain) Paris

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T21:30:00+02:00 – 2026-07-09T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-09T21:30:00+02:00 – 2026-07-09T23:30:00+02:00

Créé à Montpellier en 2022 par l’orchestre Ecus’on, le ciné-concert Dracula arrive pour la première fois à Paris. L’orchestre des Cleds de Seine interprètera – sous la direction de Tobias Bodaud – la partition de Pierre Catherine-Buffet afin de donner une nouvelle dimension au film de Ted Browning.

La Roche (Plateau urbain) 15 avenue du Général Leclerc 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Paris Île-de-France https://www.plateau-urbain.com/tiers-lieux/nos-projets/la-roche/ Le tiers-lieu La Roche est un espace vivant et créatif à vocation sociale. Horaires d’ouverture des jardins

Mercredi : 12h – 21h

Jeudi : 16h – 21h

Vendredi : 16h – 21h

Samedi : 12h – 21h

1h15 de musique inédite pour accompagner ce chef d’oeuvre du cinéma, lors de ce ciné-concert Concert Ciné-concert