Ciné-concert Johnny Hallyday Le Select Granville
Ciné-concert Johnny Hallyday Le Select Granville lundi 15 juin 2026.
Granville
Ciné-concert Johnny Hallyday
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 20:30:00
fin : 2026-06-15 22:45:00
Date(s) :
2026-06-15
Johnny Hallyday lance en 1995 l’album Lorada avant d’enflammer Bercy avec vingt shows à guichets fermés. Porté par une mise en scène spectaculaire, il réinvente son univers entre blues-rock, séquences acoustiques intimistes et hommages à ses idoles. Les tubes s’enchaînent dans une ambiance incandescente entre La musique que j’aime , Quelque chose de Tennessee , L’envie … jusqu’à un final bouleversant sur L’Hymne à l’amour . Éblouissant, ce spectacle devient l’un des sommets de sa carrière et ouvre une tournée fleuve qui conquiert toute la France.
Le film de ce concert est diffusé au cinéma le jour anniversaire de la naissance de l’artiste.
Une occasion unique pour les fans de se rassembler autour de leur idole !
Séance unique, durée 2h15. .
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Ciné-concert Johnny Hallyday
L’événement Ciné-concert Johnny Hallyday Granville a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Granville Terre et Mer
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