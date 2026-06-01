Ciné-Concert : Le Cabinet du Dr. Caligari, Jardin Nelson Mandela, Paris
Ciné-Concert : Le Cabinet du Dr. Caligari, Jardin Nelson Mandela, Paris dimanche 21 juin 2026.
Ciné-Concert : Le Cabinet du Dr. Caligari Dimanche 21 juin, 17h00 Jardin Nelson Mandela Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00
Le Cabinet du Dr Caligari, un film de Robert Wiene (1919) Accompagné en direct par l’orchestre de la compagnie avec des musiques de Moussorgsky et Grieg.
Le Cabinet du Dr Caligari, de Robert Wiene, 1919
Film allemand expressionniste réalisé en 1919 par Robert Wiene, Le Cabinet du Dr. Caligari est l’une des oeuvres les plus marquantes du 7ème art.
Dans une fête foraine, vers 1830, Le docteur Caligari exhibe Cesare, un somnambule. Celui-ci prédit à un étudiant, Alan, qu’il vivra jusqu’à l’aube. Il est en effet assassiné dans son lit. Son ami Francis soupçonne Caligari. La jeune fille que convoitaient Alan et Francis est enlevée par Cesare. Poursuivi, le somnambule s’écroule après avoir abandonné son fardeau. Francis poursuit Caligari qui se réfugie dans un asile de fous, dont Caligari s’avère être le directeur, et Francis un des patients ainsi que la jeune fille convoitée…
Les musiques
Modest Moussorgsky
Les Tableaux d’une Exposition (extraits)Une Nuit sur le Mont Chauve (extraits)
Edvard Grieg
Peer Gynt, Suites pour orchestre n°1 et 2 (extraits)
Conception & adaptation Florent Barret & Jérémy Neveusur une idée originale de Mathias Szpirglas
Jardin Nelson Mandela Jardin Nelson Mandela Kiosque à Musique Paris 75001 Paris Île-de-France
Le Cabinet du Dr Caligari, un film de Robert Wiene (1919) Accompagné en direct par l’orchestre de la compagnie avec des musiques de Moussorgsky et Grieg.
©compagnielesplanchesamusique
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