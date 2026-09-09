Ciné-concert Le petit fugitif (1953) Nicolas Cante La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Ciné-concert Le petit fugitif (1953) Nicolas Cante

Mercredi 14 octobre 2026 à partir de 16h. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 16:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Nicolas Cante accompagne les pérégrinations du jeune garçon au piano et à la voix, entre compositions et improvisations, réinventant intégralement la bande-son du film, et créant autant de surprises sonores que son fabuleux éclectisme musical le permet.

New York, début des années 50. Joey, sept ans, est confié à la garde de son grand frère Lennie par leur mère. Mais ce dernier avait prévu de passer le week-end avec ses amis. Irrité de devoir emmener son frère partout avec lui, il décide de lui jouer un tour en simulant un accident de carabine. Persuadé d’avoir causé la mort de son frère, Joey s’enfuit avec six dollars en poche à Coney Island, où il s’imagine pouvoir refaire sa vie… Il va passer une journée et une nuit d’errance au milieu de la foule et des attractions foraines.



Nicolas Cante accompagne les pérégrinations du jeune garçon au piano et à la voix, entre compositions et improvisations, réinventant intégralement la bande-son du film, et créant autant de surprises sonores que son fabuleux éclectisme musical le permet.



Un ciné-concert proposé par Image de ville et l’Institut de l’image. .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@imagedeville.org

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English :

Nicolas Cante accompanies the young boy’s journey on the piano and with his voice, blending compositions and improvisations, completely reinventing the film’s soundtrack and creating as many sonic surprises as his fabulous musical eclecticism allows.

L’événement Ciné-concert Le petit fugitif (1953) Nicolas Cante Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence