Ciné-concert Le Sommet des dieux | Maison de la Culture Maison de la Culture Clermont-Ferrand
mercredi 28 octobre 2026 · Maison de la Culture · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
Ciné-concert Le Sommet des dieux | Maison de la Culture
Maison de la Culture 69 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 19:30:00
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
L’Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes joue en live la musique du film d’animation de Patrick Imbert pour un ciné-concert vertigineux sur les cimes de l’Himalaya. Une expérience immersive où la partition magnifie la quête des sommets.
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Maison de la Culture 69 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 47 47 contact@orchestre-auvergne.fr
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English :
The Auvergne-Rhône-Alpes National Orchestra performs the score from Patrick Imbert’s animated film live for a breathtaking film-concert set against the peaks of the Himalayas. An immersive experience where the score enhances the quest for the summits.
L’événement Ciné-concert Le Sommet des dieux | Maison de la Culture Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-27 par Clermont Auvergne Volcans
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