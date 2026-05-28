Ciné-concert Le Sommet des dieux | Maison de la Culture Maison de la Culture Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Ciné-concert Le Sommet des dieux | Maison de la Culture

Maison de la Culture 69 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 19:30:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

L’Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes joue en live la musique du film d’animation de Patrick Imbert pour un ciné-concert vertigineux sur les cimes de l’Himalaya. Une expérience immersive où la partition magnifie la quête des sommets.

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Maison de la Culture 69 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 47 47 contact@orchestre-auvergne.fr

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English :

The Auvergne-Rhône-Alpes National Orchestra performs the score from Patrick Imbert’s animated film live for a breathtaking film-concert set against the peaks of the Himalayas. An immersive experience where the score enhances the quest for the summits.

L’événement Ciné-concert Le Sommet des dieux | Maison de la Culture Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-27 par Clermont Auvergne Volcans