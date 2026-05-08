Le Blanc

Ciné concert Le Violon de M. Chaplin

Rue du Moulin Le Blanc Indre

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Ce spectacle est à la fois un ciné-concert et un concert saupoudré de poésie et de lumière. Hommage à Charlie Chaplin, il présente deux œuvres du grand maître du cinéma muet, accompagnées en direct par une musique pour piano et violon, avec une synchronisation parfaite de l’archet de Chaplinesque !

C’est aussi un concert d’excellence, qui mêle musique traditionnelle, virtuosité (Tzigane de Maurice Ravel) et compositions originales. Ce concert est incarné avec force et subtilité par deux femmes musiciennes: Camille Phelep, pianiste et compositrice, et Charlotte Maclet, 1er violon du quatuor Zaïde.

Porté par les textes de Christian Bobin et de Chaplin lui-même (The Dictator), l’humain est ici au cœur du propos. L’âme de Charlot, dans sa solitude et sa pureté, est brutalement confrontée aux règles, lois et incohérences de ce monde. Âpreté, injustice, comique et absurde se côtoient, dans une tendresse et une émotion palpables et terriblement d’actualité. 16 .

Rue du Moulin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

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English :

A fresh, dynamic and interactive show. Plunged into the atmosphere of a cabaret?bar, the audience orders their?

improvisations, which are served up with chic and humor, by enthusiastic and crazy waiters. With actors from the Ligue d’Improvisation de Touraine.

L’événement Ciné concert Le Violon de M. Chaplin Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-04 par Destination Brenne