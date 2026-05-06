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Ciné-concert Les Mercredis Curieux La Machine à Rêves La Lanterne Magique Beaune

mercredi 7 octobre 2026 · La Lanterne Magique · Beaune

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
La Lanterne Magique
Adresse
19 Rue Poterne
Ville
21200 Beaune
Département
Côte-d'Or
Tarif
7 7 7 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Beaune

Ciné-concert Les Mercredis Curieux La Machine à Rêves

La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 15:00:00
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

Passionnés par la musique à l’image, ces trois multi-instrumentistes composent un univers musical aux sonorités inventives, alliant douceur et rythmes, pour mettre en musique la quête de personnages inventeurs et épris de liberté.
Et si l’on pouvait voler tel un oiseau ou vivre sous l’eau tel un poisson ? Pour les personnages de ces quatre courts métrages, inventer l’impossible est bien plus qu’une quête, c’est une aventure sans fin ! A bord de machines incroyables, ils nous emmènent avec eux pour un voyage vers leurs rêves les plus fous.
Au programme
· Deux ballons Mark C. Smith (États-Unis, 2018)
· Jonas et la mer Marlies Van der Wel (Pays-Bas, 2015)
· Le Petit Cousteau Jakub Kouril (République tchèque, 2014)
· Galileo Ghislain Avrillon (France, 2007)
Un ciné-concert à partager en famille dès 5 ans.   .

La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Ciné-concert Les Mercredis Curieux La Machine à Rêves

L’événement Ciné-concert Les Mercredis Curieux La Machine à Rêves Beaune a été mis à jour le 2026-08-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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