Ciné-concert Les Mercredis Curieux La Machine à Rêves La Lanterne Magique Beaune
mercredi 7 octobre 2026 · La Lanterne Magique · Beaune
Informations pratiques
Beaune
Ciné-concert Les Mercredis Curieux La Machine à Rêves
La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 15:00:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Passionnés par la musique à l’image, ces trois multi-instrumentistes composent un univers musical aux sonorités inventives, alliant douceur et rythmes, pour mettre en musique la quête de personnages inventeurs et épris de liberté.
Et si l’on pouvait voler tel un oiseau ou vivre sous l’eau tel un poisson ? Pour les personnages de ces quatre courts métrages, inventer l’impossible est bien plus qu’une quête, c’est une aventure sans fin ! A bord de machines incroyables, ils nous emmènent avec eux pour un voyage vers leurs rêves les plus fous.
Au programme
· Deux ballons Mark C. Smith (États-Unis, 2018)
· Jonas et la mer Marlies Van der Wel (Pays-Bas, 2015)
· Le Petit Cousteau Jakub Kouril (République tchèque, 2014)
· Galileo Ghislain Avrillon (France, 2007)
Un ciné-concert à partager en famille dès 5 ans. .
La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Ciné-concert Les Mercredis Curieux La Machine à Rêves
L’événement Ciné-concert Les Mercredis Curieux La Machine à Rêves Beaune a été mis à jour le 2026-08-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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