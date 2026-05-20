Ciné-concert Rue du musée Nancray

Nancray

Ciné-concert

Rue du musée Musée des Maisons comtoises Nancray Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le musée comme lieu d’écriture, de tournage et de composition musicale, le stage Ciné-Musique n°8 proposera tout cela à la fois.

En résidence de création, une trentaine d’adolescents et d’adultes seront à l’origine d’un projet original et complet. De l’écriture d’un scénario au tournage d’un court métrage muet, ces jeunes musiciens composeront et interpréteront sa bande sonore. .

Rue du musée Musée des Maisons comtoises Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 29 77 musee@maisons-comtoises.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-concert

L’événement Ciné-concert Nancray a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)