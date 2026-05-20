Ciné-concert Rue du musée Nancray
Ciné-concert Rue du musée Nancray samedi 29 août 2026.
Nancray
Ciné-concert
Rue du musée Musée des Maisons comtoises Nancray Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le musée comme lieu d’écriture, de tournage et de composition musicale, le stage Ciné-Musique n°8 proposera tout cela à la fois.
En résidence de création, une trentaine d’adolescents et d’adultes seront à l’origine d’un projet original et complet. De l’écriture d’un scénario au tournage d’un court métrage muet, ces jeunes musiciens composeront et interpréteront sa bande sonore. .
Rue du musée Musée des Maisons comtoises Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 29 77 musee@maisons-comtoises.org
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English : Ciné-concert
L’événement Ciné-concert Nancray a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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