Informations pratiques

Charleville-Mézières

Ciné-concert Panique !!

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Panique au village c’est toute une série de courts métrages créés par Stéphane Aubier et Vincent Patar. Leur univers décalé conquiert toujours les petits et les grands.Avec synthés, guitares, percussions et voix, les deux multi-instrumentistes de la compagnie Temps Calme revisitent trois films en stop-motion qui regorgent d’inventivité et d’humour absurde.En avant pour une aventure stimulante avec des clins d’œil à l’histoire de la musique électronique et pop !40min + 6 ans Tarif unique > 6 €

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

Panic in the Village is a series of short films created by Stéphane Aubier and Vincent Patar. Their quirky world continues to captivate audiences of all ages.With synths, guitars, percussion, and vocals, the two multi-instrumentalists from the Temps Calme theater company revisit three stop-motion films brimming with creativity and absurd humor.Get ready for a thrilling adventure with nods to the history of electronic and pop music! 40 min. | Ages 6 and up | Single ticket price > 6 ?

L’événement Ciné-concert Panique !! Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-15 par Ardennes Tourisme