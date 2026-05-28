Ciné-concert Santa Cinéma Le Sélect Granville

Granville

Ciné-concert Santa

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:00:00

fin : 2026-06-04 22:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Retrouvez toute la puissance et l’émotion de Santa dans un show spectaculaire, capté pour le cinéma. Une ambiance électrique, des frissons, des moments suspendus… comme si vous y étiez !

Que vous soyez fan de la première heure ou simplement curieux de découvrir cette artiste incontournable de la scène française, ne manquez pas ce rendez-vous musical exceptionnel sur écran géant ! .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Ciné-concert Santa

L’événement Ciné-concert Santa Granville a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Granville Terre et Mer